रामगोपाल वर्मा ने शेयर किया फिल्म 12 O'Clock का फर्स्ट लुक, इस अंदाज में दिखे मिथुन चक्रवर्ती

रामगोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) ने फिल्म '12 ओ' क्लॉक' (12 O'Clock) का पहला लुक शेयर करते अपने ट्वीट में यह बताया कि कौन-कौन से कलाकार इस फिल्म का हिस्सा हैं. फिल्म का फर्स्ट लुक देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि यह फिल्म काफी डरावनी और सस्पेंस से भरपूर होगी. पोस्टर में मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) सहित बाकी कलाकार भी नजर आ रहे हैं. फैन्स भी इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

Get Ready To Be Scared by my new HORROR film 12'o'CLOCK :ANDHAR KA BHOOT being released as 2021's 1st film by @ufomoviez In Cinemas from Jan 8th ..Everyone knows Horror films best effect will be in darkened theatres with chilling surround sound https://t.co/3CJbV20aGB