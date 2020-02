राम गोपाल वर्मा ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किया ट्वीट, पूछा- क्या अमेरिकी मोदी के वेलकम के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे...

बॉलीवुड और साउथ के जाने-माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की भारत यात्रा को लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं. राम गोपाल वर्मा के डोनाल्ड ट्रंप को लेकर किए गए इन ट्वीट्स को खूब पढ़ा जा रहा है, और यह वायरल भी हो रहे हैं. राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) का एक ट्वीट खूब पढ़ा जा रहा है जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के लिए भारत में पैसा खर्च किए जा रहा है क्या इस तरह का स्वागत अमेरीका में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का भी होगा.

We Indians spent thousands of crores in welcoming @realDonaldTrump , but will Americans spend even thousands of rupees in welcoming @narendramodi to the US ? That says about America and not India ...Just saying !