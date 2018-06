बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों 'बह्मास्त्र' में बिजी हैं. हाल के दिनों में उन्हें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ फिल्म की तैयारियां करते हुए देखा गया. जल्द ही अपनी आगामी फिल्म 'ब्रह्मस्त्र' की शूटिंग शुरू करने जा रहे बिग बी ने उम्मीद जताई है कि निर्देशक अयान मुखर्जी, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की नई पीढ़ी उन्हें (अमिताभ) उन गुणों को सिखाएगी, जो उनमें नहीं हैं. अमिताभ ने अपने ब्लॉग पर लिखा, "नींद की आगोश में होकर भी जाग रहा हूं और कल की तैयारी के लिए जल्द रवाना हो जाऊंगा. ताजी नई फिल्म 'ब्रह्मस्त्र'. पूरा दिन फिल्म के लिए लुक तय करने में निकल गया. यह थकाऊ काम है."

T 2828 - It begins tomorrow 'Brahmastra' and the prep started today .. Ranbir, Alia and moi under the baton of Ayaan .. pic.twitter.com/mTY50RgseG