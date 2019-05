पीएम मोदी के नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू पर इस एक्टर ने कसा तंज, कहा- डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछना चाहता हूं

रंग दे बसंती (Rang De Basanti) फिल्म के अभिनेता सिद्धार्थ (Siddhartha) ने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) का गैर-राजनीतिक साक्षात्कार (Non Political Interview) लेने को लेकर अक्षय कुमार (Akhsay Kumar) पर निशाना साधा. मुंबई में 29 अप्रैल को वोट न डालने के बाद ट्रोल हुए अक्षय (Akshay Kumar) ने एक बयान में अपनी नागरिकता को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया. उन्होंने माना कि वह कनाडा (Canada) के नागरिक है. इससे पहले अभिनेता सुर्खियों में इसलिए थे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक गैर-राजनीतिक साक्षात्कार लिया था, जिसमें 'आम पसंद है या नहीं', 'आम छीलकर खाते हैं या काटकर' जैसे सवाल पूछे थे. इस पर चुटकी लेते हुए सिद्धार्थ (Siddhartha) ने कहा कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का साक्षात्कार लेना चाहते हैं, और उनके काम करने और सोने को लेकर उनसे सवाल पूछना चाहते हैं. (Siddhartha) के अलावा देश के कई दिग्गज इस तरह के इंटरव्यू पर सवाल उठा चुके हैं.

अक्षय कुनार नागरिकता विवाद में कूदा ये बॉलीवुड एक्टर, कहा- अगर तीनों खानों में से किसी का पासपोर्ट कनाडाई होता तो...

Hey @realDonaldTrump since you're getting ready to be re-elected soon, might I suggest an interview with me during your elections? I have crucial questions about how you eat fruit, your sleep and work habits and also your cute personality. I have an Indian passport. DM me please.