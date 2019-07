कंगना रनौत को लेकर रंगोली चंदेल का ट्वीट, बोलीं- जब से पीएम मोदी का सपोर्ट किया है...जान के दुश्मन बन गए

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की आने वाली फिल्म 'जजमेंटल है क्या' (Judgemental Hai Kya) की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पत्रकार जस्टिन राव के साथ उनकी कहा-सुनी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में कंगना रनौत पत्रकार से पूछ रही हैं, 'तुम मेरे बारे में इतना गलत कैसे लिख सकते हो?' कंगना (Kangana Ranaut) की बात सुनकर रिपोर्टर बोलता है कि उनका कुछ भी ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है. सोशल मीडिया पर पत्रकार और एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच गहमागहमी का ये वीडियो छाया हुआ है. अब कंगना के सपोर्ट में उनकी बहन रंगोली उतरी हैं. रंगोली ने कंगना को लेकर एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

#WATCH Kangana Ranaut has a spat with a reporter, accuses him of smear campaign, at the 'Judgementall Hai Kya' song launch event in Mumbai. (07.07.2019) pic.twitter.com/sNuWduY3yg

दरअसल, रंगोली (Rangoli Chandel) ने पत्रकार जस्टिन राव और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का एक फोटो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए पत्रकार को घेरते हुए लिखा, 'अपनी मीडिया की हालत देखो, जब से कंगना ने मोदी जी को सपोर्ट किया है और नेशनलिस्ट फिल्में बनाई है, ये सब लिबरल उसकी जान के पीछे पड़ गए हैं. यही जस्टिन राव कंगना के आगे-पीछे घूमता था.' रंगोली ने केवल एक नहीं बल्कि कई ट्वीट किए हैं और पत्रकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है. रंगोली के इस ट्वीट पर जहां कुछ लोग कंगना का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग रंगोली से सबूत भी मांग रहे हैं.

(Contd)...aur phir dekho kya dushman ban gaya ... how can they mock a national hero like Manikarnika for their petty mind set. Government should take strict action against them