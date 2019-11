Video: रानू मंडल ने फिर बटोरी सुर्खियां, मलयालम भाषा में गाना गाती दिखीं सोशल मीडिया सेंसेशन

റാനു മൊണ്ടലിന് മലയാളം പാട്ട് ക്ലാസുമായി റിമി ടോമി. #Comedystars #Comedystarsseason2 #RimiTomy #Jagadish #Innocent #Meera #RanuMondal #Singer #asianet

A post shared by Asianet (@asianet) on Oct 15, 2019 at 11:22pm PDT