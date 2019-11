रानू मंडल का फैन के साथ व्यवहार देख भड़के लोग, सोशल मीडिया पर यूं लगाई जा रही है क्लास

सोशल मीडिया सेंसेशन बनीं रानू मंडल (Ranu Mondal) के एक वीडियो ने सबको हैरान करके रख दिया है. रानू मंडल के इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है, यहां तक कि फैन उनसे नाराज होते भी नजर आ रहे हैं. दरअसल, रानू मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वीडियो में एक फैन उनके साथ सेल्फी लेने के लिए उन्हें छूती है. फैन को ऐसा करता देख रानू मंडल भड़क गईं और उनसे कहा कि इसका क्या मतलब है. रानू मंडल के इस वीडियो को लेकर फैंस खूब रिएक्शन दे रहे हैं, साथ ही उन्हें अपने पुराने दिनों को याद करने की सलाह भी दे रहे हैं.

Don't touch me, I'm celeb now : Ranu Mondal We made her celebrity and now see her attitude. #ranumondal #ranumandal pic.twitter.com/HOGFPYnU4s

DON'T TOUCH ME NOW I M CELEBRITY #ranumondal ISKO BOLTE HE HAWA ME AANA IT MEAN OVERBOUGHT ZONE ME AA GAI AB.... pic.twitter.com/3KmOwqv1ub

Ranu Mondal is the example for the people who doesn't deserve the fame and gets fame...she says i am celebrity now pls someone wake up her and tell her its a not a himesh reshamiya who made her star but a people..undeserving fame #RanuMondal