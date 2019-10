रणवीर सिंह ने 'शैतान का साला' गाने पर किया धमाकेदार डांस, वीडियो हुआ Viral

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की अपकमिंग फिल्म 'हाउसफुल 4 (Housefull 4)' का गाना 'शैतान का साला' रिलीज हो गया है. 'शैतान का साला (Shaitan Ka Saala)' गाने के रिलीज होते ही इसका क्रेज फैन्स के साथ-साथ सेलेब्रिटीज में भी देखने को मिल रहा है. हाल ही में '83' फेम रणवीर सिंह का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के गाने पर अपने अंदाज में डांस स्टेप्स करते नजर आ रहे हैं. उनके साथ इस वीडियो में साजिद नाडियडवाला भी नजर आ रहे हैं.

The FIRST entry is here! The '83 Fam took on #TheBalaChallenge we sure as hell are feeling it! #SajidNadiadwala and @RanveerOfficial burning the dance floor with their #ShaitanKaSaala dance moves! ????????



@WardaNadiadwala@akshaykumar#Housefull4#83TheFilmpic.twitter.com/yvWKJegZcE