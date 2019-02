Gully Boy Box Office Collection Day 13: रणवीर और आलिया की फिल्म की कमाई की रफ्तार थमी, अब तक कमाए इतने करोड़

Gully Boy Box Office Collection Day 13: रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) की कमाई की ऱफ्तार मंद पड़ती नजर आ रही है. शुक्रवार को रिलीज होने वाली लुका छिपी (Luka Chuppi) और सोन चिरैया (Sonchiraiya) के रिस्पॉन्स के बाद तय होगा कि गली बॉय (Gully Boy) की कमाई का आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा. फिल्म ट्रे़ड एक्सपर्ट तरण आदर्श के ट्वीट के मुताबिक गली बॉय अब तक 120 करोड़ रुपये कमा चुकी है. 40 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म दर्शकों को अभी भी लुभा रही है. हालांकि टिकट की खिड़की पहले के मुकाबले कम भीड़ दिखाई देने को मिल रही है. तरण आदर्श के मुताबिक फिल्म ने रिलीज होने के दूसरे हफ्ते के शुक्रवार में औसत बिजनेस किया. उनके मुताबिक शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन 3 करोड़ 90 लाख, शनिवार को 7 करोड़ 5 लाख, रविवार को 7 करोड़ 10 लाख और सोमवार को 2 करोड़ 45 लाख रुपये रहा. भारत में फिल्म ने अब तक 120 करोड़ 80 लाख रुपये की कमाई की है.

#GullyBoy is slowing down... Lifetime biz will depend on how it trends at metros/premium multiplexes when #LukaChuppi and #SonChiriya arrive on Fri... [Week 2] Fri 3.90 cr, Sat 7.05 cr, Sun 7.10 cr, Mon 2.45 cr. Total: ₹ 120.80 cr. India biz.