रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म 'गली बॉय' भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नामित

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का फिल्म 'गली बॉय' (Gully Boy) को ऑस्कर फिल्म अवॉर्ड्स (Oscar Awards) के लिए भारत की तरफ से नामित किया गया है. इंडियन फिल्म फेडरेशन ने शनिवार को इस बात की घोषणा की है. अगले साल फरवरी में होने वाले इस प्रतिष्ठित एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की 'गली बॉय' (Gully Boy) को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. जोया अख्तर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को इसी साल फरवरी में पूरे देश में रिलीज किया गया था. इस फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट के अलावा विजय राज, कल्कि कोचिन, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, विजय वर्मा और अमृता सुभाष ने भी अहम भूमिका निभाई है.

#GullyBoy has been selected as India's official entry to the 92nd Oscar Awards. #apnatimeaayega

Thank you to the film federation and congratulations #Zoya@kagtireema@ritesh_sid@RanveerOfficial@aliaa08@SiddhantChturvD@kalkikanmani & cast, crew and hip hop crew. ???????? pic.twitter.com/Eyg02iETmG