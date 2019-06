भारत-पाकिस्तान मैच में रणवीर सिंह मैदान में करने लगे कुछ ऐसा, क्रिकेटर चहल ने किया ये कमेंट- देखें Video

रविवार 16 जून को भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच हुआ क्रिकेट मुकाबला काफी जबरदस्त रहा. इस मैच को लेकर आम लोगों के साथ ही बॉलीवुड स्टार्स भी एक्साइटेड दिखे. बॉलीवुड सेलेब्स में से किसी ने ट्वीट करके तो किसी ने शर्त लगाकर भारत की जीत का दावा किया. लेकिन इन सब में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का उत्साह अपने चरम पर था. हाल ही में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है, जिसमें वह शानदार अंदाज में भारतीय टीम को चीयर करते दिखाई दे रहे हैं. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का भारतीय टीम को सपोर्ट करने का अंदाज इतना लाजवाब था कि भारतीय खिलाड़ी चहल भी इस पर कमेंट करने से खुद को नहीं रोक पाए.

ऑरेंज फ्रॉक और दो चोटियों में नन्हीं सारा अली खान यूं आईं नजर, वायरल हुआ Video

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh) on Jun 17, 2019 at 2:39pm PDT

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के दौरान सबसे ज्यादा उत्साहित रणवीर सिंह (Ranveer Singh) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में वह जोर-जोर से भारतीय टीम को 'कम-ऑन' कहते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, बल्कि वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए भी रणवीर सिंह ने लिखा 'कम-ऑन इंडिया, कम-ऑन.' वीडियो में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का अंदाज और उनका उत्साह देखने लाएक है. वीडियो में उनकी एनर्जी देखकर इस पर कई बॉलीवुड कलाकार और खिलाड़ियों ने भी कमेंट किए. अर्जुन कपूर ने तो उन्हें बेस्ट प्लेयर ही बता डाला है.

नदी किनारे खड़ी थी लड़की तभी उसके डॉगी ने किया कुछ ऐसा...सेलेब्रिटी शेफ ने शेयर किया Video

भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने रणवीर सिंह के वीडियो पर कमेंट करते हुए उन्हें 'लेजेंड' बताया. बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने कमेंट में कहा 'बाबा तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर नजर आए... क्या खेल था!!!' इसके अलावा एक फैन ने तो उनकी एनर्जी को बिजली पैदा करने लाएक भी बताया.

बॉलीवुड एक्टर ने कुछ इस तरह की पाकिस्तानी खिलाड़ियों की खिंचाई, फोटो हो गई वायरल

| Ranveer Singh Met and Hugged @imVkohli After #INDvPAK Match at old Trafford , today #CWC2019



_

Awww pic.twitter.com/BcFqWmve1D