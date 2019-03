ये एक्टर बोला ‘मर्द को दर्द नहीं होता’ तो रणवीर सिंह ने जड़ दिया मुक्का और फिर...देखें Video

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक्टर अभिमन्यु दासानी (Abhimanyu Dassani) को मुक्का मारते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो को अभिमन्यु दासानी (Abhimanyu Dassani) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ट्विटर पर शेयर किया है. दरअसल, अभिमन्यु दासानी की फिल्म 'मर्द को दर्द नहीं होता' (Mard Ko Dard nahi Hota) रिलीज होने जा रहा है. फिल्म में पीड़ारहित व्यक्ति का किरदार निभा रहे अभिमन्यु दासानी उर्फ सूर्या को उस समय वास्तव में दर्द महसूस हुआ, जब उन्हें रणवीर सिंह (Ranveer Singh) से फ्लाइंग पंच मिला. वीडियो शेयर करते हुए अभिमन्यु ने ट्वीट करते हुए लिखा, "सिंबा सूर्या से मिले! दर्द नहीं होता बाकी सब होता है."

Simmba meets Surya! Dard nahi hota baki sab hota hai...

Still love you bro tu hi Mera Bhai hai @RanveerOfficialpic.twitter.com/oaKFVaL1qO