भारत की जीत के बाद खुद को नहीं रोक पाए रणवीर सिंह, मैदान में उतरकर कोहली को यूं दी बधाई - देखें Video

भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच रविवार को मुकाबला काफी जबरदस्त रहा. इस क्रिकेट मैच को लेकर जितनी एक्साइटमेंट आम लोगों में थी, उससे कहीं ज्यादा उत्साह बॉलीवुड सेलेब्स में भी दिखा. वहीं, इस क्रिकेट मैच पर भारत की जीत ने लोगों की खुशी और ज्यादा बढ़ा दी. भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Team) द्वारा कल का मैच जीतने पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) इतने ज्यादा खुश दिखाई दिए कि उन्होंने मैदान में जाकर कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को गले लगा लिया. रणवीर सिंह (Ranveer Singh) का यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है. वायरल वीडियो में पता चल रहा है कि कल के मैच में भारतीय टीम की जीत पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की खुशी चौथे आसमान पर थी और वह खुद को इसे जाहिर करने से भी नहीं रोक पाए.

काला हिरण शिकार केस: सलमान खान को बड़ी राहत, जोधपुर कोर्ट ने फर्जी एफिडेविट दाखिल करने के मामले में किया बरी

| Ranveer Singh Met and Hugged @imVkohli After #INDvPAK Match at old Trafford , today #CWC2019 _ Awww pic.twitter.com/BcFqWmve1D

भारत-पाकिस्तान (India vs Pakistan) का मुकाबला शानदार था. पहले बल्लेबाजी करते हुए जहां भारत ने पांच विकेट पर 336 रन बनाए तो वहीं पाकिस्तान ने 6 विकेट खोकर 212 रन बनाए. जहां एक तरफ शानदार बल्लेबाजी के लिए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को सराहा गया तो वहीं बेहतरीन कप्तानी के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) भी दमदार प्रदर्शन करते नजर आए. हालांकि, जैसे ही क्रिकेट मैच खत्म हुआ, बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) विराट कोहली (Virat Kohli) को बधाई देने क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच गए. रणवीर सिंह ने विराट कोहली को बधाई देने के साथ ही उन्हें गले भी लगाया. रणवीर सिंह का यह उत्साह मैच शुरू होने से पहले भी अपने चरम पर था. इतना ही नहीं उन्होंने मैच के दौरान जतिन शप्रू और सुनील गावस्कर के साथ कमेंट्री भी की. इन चीजों के जरिए रणवीर सिंह खुद को पूरी तरह कपिल देव के कैरेक्टर में ढालने की कोशिश कर रहे हैं.

फैन्स के बीच फंस गईं दिशा पटानी, तो टाइगर श्रॉफ ने लोगों के बीच से ऐसे निकाला

| HQ: Ranveer Singh with Sunil Gavaskar , @virendersehwag and @jatinsapru at #INDvPAK Match at old Trafford , today #CWC2019pic.twitter.com/FDvrWhT0cf