रणवीर शौरी से यूजर ने पूछा 'सुशांत की कौन सी याद आपके सबसे करीब है', तो एक्टर ने खोला यह राज

He showed me the rings of Saturn through his telescope! https://t.co/PZnBNNCoJk — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) September 6, 2020

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) से जुड़ी याद को साझा करते हुए रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) ने लिखा, "उन्होंने मुझे अपने टेलीस्कॉप से सैटर्न की रिंग दिखाई थी." इसके अलावा भी एक्टर रणवीर शौरी से फैंस ने काफी सवाल किये. एक यूजर ने उनसे पूछा कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर के दौरान आपको सबसे ज्यादा किस चीज पर पछतावा हुआ है. इसपर रणवीर शौरी ने जवाब दिया, "लोग आपको आपके लास्ट नेम के हिसाब से जज करते हैं." इसके साथ ही रणवीर शौरी ने बॉलीवुड में अपने टर्निंग प्वॉइंट का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया, "खोसला का घोसला और प्यार के साइड इफैक्ट्स एक हफ्ते के आसपास ही रिलीज हुए थे. इसने मेरी जिंदगी बदलकर रख दी थी."

People judge you by your last name. https://t.co/ZIz4UkUnrS — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) September 6, 2020

Khosla Ka Ghosla and Pyaar Ke Side Effects releasing one week apart! That week changed my life. https://t.co/hNjj2EB25s — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) September 6, 2020



बता दें कि एक्टर रणवीर शौरी (Ranvir Shorey) सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. वह अकसर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय पेश करती हैं. आखिरी बार एक्टर फिल्म लूटकेस में नजर आए थे. फिल्म में रणवीर शौरी के किरदार को काफी पसंद भी किया गया था. वहीं, सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बात करें तो एक्टर ने 34 वर्ष की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया. सुशांत सिंह राजपूत आखिरी बार फिल्म दिल बेचारा में नजर आए थे. इस फिल्म में एक्टर ने संजना सांघी के साथ मुख्य भूमिका अदा की थी.