साउथ की इस एक्ट्रेस ने ऋतिक रोशन के 'घुंघरू' सॉन्ग पर किया डांस तो सुपरस्टार बोले- स्वीट...देखें Video

तेलुगू और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रश्मिका मंदाना बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'वॉर' के सॉन्ग 'घुंघरू' पर अपने को-स्टार के साथ डांस करती नजर आई थीं. जितना दिलचस्प रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna Dance Video) ने डांस किया है, उतना ही मजेदार सुपरस्टार ऋतिक रोशन का रिप्लाई भी आया है. जितना रश्मिका मंदाना का डांस वीडियो वायरल हो रहा है, उतना ही ज्यादा ऋतिक रोशन के रिएक्शन को भी पढ़ा जा रहा है.

Love to you @iHrithik sir,,

From #Bheeshma team from Positano

Ps. Sorry for the no sync in music. @actor_nithiin@VenkyKudumulapic.twitter.com/yn3DSGdPZN