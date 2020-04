रवीना टंडन ने कोरोना वायरस पर पेश की राय, बोलीं- अगर भगवान या अल्लाह को खुश रखना चाहते हो तो...

कोरोना वायरस भारत में भी तेजी से फैल रहा है. इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए NDTV ने एक खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका नाम 'टेलीथॉन' है. इस कार्यक्रम में बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) भी जुड़ीं और उन्होंने अपनी राय पेश की है. एक्ट्रेस ने बातचीत में कहा कि कोरोना किसी जाति को, किसी भेदभाव या किसी अमीर गरीब को देखकर नहीं आती है. यह एक बीमारी है और हर कोई सावधानी बरतने की कोशिश कर रहा है. इसके साथ ही रवीना टंडन ने कहा कि इस समय कोई भी सेलिब्रिटी नहीं हैं. हम सब इस देश के नागरिक हैं. इसके साथ ही रवीना टंडन ने लोगों को फेक न्यूज से भी सावधान रहने की बात की.



