बच्चे के पहाड़ी डांस ने जीता रवीना टंडन का दिल, एक्ट्रेस ने Video शेयर कर बांधे तारीफों के पुल

बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अकसर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय पेश करती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक बच्चे का वीडियो शेयर किया है, जो जबरदस्त अंदाज में पहाड़ी डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो में बच्चे ने अपने पहाड़ी डांस से एक्ट्रेस रवीना टंडन का भी दिल जीत लिया. ऐसे में एक्ट्रेस ने बच्चे का वीडियो शेयर कर तारीफों के पुल बांध दिये. रवीना टंडन द्वारा साझा किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

Seems like a lovely pahadi dance and the cutest version of it! https://t.co/CgHuTfsiKD