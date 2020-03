रवीना टंडन ने कोरोनावायरस के कारण हुई टॉयलेट पेपर की कमी पर दिया रिएक्शन, बोलीं- लोटा जिंदाबाद...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर बॉलीवुड सितारे अपनी-अपनी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. हाल ही में कोरोना को लेकर रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कोरोनावायरस के कारण टॉयलेट पेपर की कमी पर अपनी राय पेश की है. उन्होंने टॉयलेट पेपर की कमी होने पर कमेंट करते हुए कहा कि लोटा जिंदाबाद, इसके साथ ही उन्होंने टीशू रोल्स पर कम दबाव बनने की भी बात कही. बता दें कि कोरोनावायरस के कारण टॉयलेट पेपर की कमी हो गई है, जिससे बिडेट की बिक्री आसमान छू रही है.

Finally . Hard lesson to learn on hygiene though. Lesser pressure on tissue rolls,The lesser the trees get cut. Going back to basics . Long live the lota! https://t.co/b4Yfrtxyt0