प्रणब मुखर्जी के निधन पर बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि, बोले- भारत के लिए बड़ा नुकसान...

एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने ट्वीट पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "गहरा दुख हुआ. भारत के लिए एक बड़ा नुकसान. भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी (Pranab Mukherjee) सर को उनके काम और भारत के विकास में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा. मैं उनके परिवार और उनके लाखों फॉलोवर्स के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं." वहीं, रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ. दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हार्दिक संवेदना और प्रार्थना."

Saddened to learn about demise of Former President of India, Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee. Heartfelt condolences and prayers for peace of the departed soul. #PranabMukherjee@CitiznMukherjee Om Shanti.???????????????????? — Raveena Tandon (@TandonRaveena) August 31, 2020

Respected across ideological and political lines .. a true statesman .. Bharat Ratna and former President of India .. a great loss to the Nation #PranabMukherjee Om Shanti ???????? pic.twitter.com/DKcc9en3sJ — Randeep Hooda (@RandeepHooda) August 31, 2020

Very sad to hear of the demise of Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee..Wonderful statesman and leader and a man who built an incredible political legacy over the years. Deepest condolences to his family???????? May his soul RIP. #PranabMukherjeepic.twitter.com/kGYpuFRUSH — Sophie C (@Sophie_Choudry) August 31, 2020



वहीं, एक्टर रणदीप हुड्डा (Randeep Hudda) ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "राजनैतिक और वैचारिक सीमाओं से परे सम्मानित एक सच्चे राजनेता. भारत रत्न और भारत के पूर्व राष्ट्रपति...देश की बड़ी क्षति. ओम शांति."बता दें कि बीते दिनों पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल में भर्ती के दौरान की गई जांच में उनके कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई थी. बाद में उनके फेफड़े में संक्रमण हो गया. अस्पताल की ओर से बताया गया था कि उनके गुर्दे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी साल 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे थे.