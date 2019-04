RAW Box Office Collection Day 10: जॉन अब्राहम की फिल्म 'रॉ' की बंपर कमाई, बटोरे इतने करोड़

RAW Box Office Collection Day 10: बॉलीवुड के सुपरस्टार जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म 'रोमियो अकबर वाल्टर' (Romeo Akbar Walter) यानी 'रॉ' (RAW) बॉक्स ऑफिस (RAW Box Office Collection) पर धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म 'रॉ' लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है. इस फिल्म की कमाई को लेकर तरण आदर्श ने जानकारी दी थी कि शनिवार को जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म 'रोमियो अकबर वाल्टर' (Romeo Akbar Walter) यानी 'रॉ' (RAW) ने 2.25 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी. ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि रविवार को भी फिल्म ने करीब 3 करोड़ का कारोबार कर लिया है. जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म 'रॉ' (RAW) का कुल कलेक्शन अब 40 करोड़ के पार पहुंच गया है.

#RomeoAkbarWalter witnesses a turnaround on [second] Sat... Lack of major opposition [new releases + holdover titles] - till Wed - will benefit... [Week 2] Fri 1.25 cr, Sat 2.25 cr. Total: ₹ 36.54 cr. India biz. #RAW