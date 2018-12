शाहरुख खान की 'Zero' पर रिलीज होने से पहले आया संकट, इस सीन को लेकर फंसा ये पेंच

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की फिल्म 'जीरो' (Zero) 21 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है. उससे पहले शाहरुख की प्रोडक्शन हाउस कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) द्वारा दिए गए कानूनी नोटिस पर जवाब दिया है. समिति ने आरोप लगाया था कि शाहरुख खान अभिनीत आगामी फिल्म 'जीरो' में एक आपत्तिजनक दृश्य है, जिससे कथित रूप से सिख समुदाय की भावना आहत हुई है. जिसमें एक प्रोमो और पोस्टर में शाहरुख खान अंडरगारमेंट में हैं और गटका कृपाण धारण किए नजर आए हैं, जो एक सिख धार्मिक प्रतीक है. इस पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का कहना है कि फिल्म में जो दिखाया गया है वह विभिन्न समुदाय के लोग इस्तेमाल करते हैं और वह सिर्फ एक कटार है 'कृपाण' नहीं.

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने 'जीरो' फिल्म से कृपाण सीन को हटाने की मांग करने वाली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अपना हलफनामा दायर कर दिया है. उनका मानना है कि फिल्म के इस सीन में दिखाया गया है कि शाहरुख ने शादी का कॉस्ट्यूम पहन रखा है, और उसके हाथ में चमकीली कटार भी है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न समुदाय के लोग करते हैं. इस तथ्य के बावजूद कि फिल्म और इसके पोस्टर में जो कटार दिखाई गई है वह सिर्फ एक कटार है 'कृपाण' नहीं. प्रतिवादी ने इस सीन में बदलाव करने के लिए कदम उठा लिए हैं. जिस सीन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है, उसमें बदलाव कर दिया गया है और शादी में इस्तेमाल होने वाली तलवार दिखा दी गई है.

Favourite poster of Zero. Shaadi sey bhaagkar anjaan shahar ki khushi. Lots going on here. #HusnParchampic.twitter.com/5cisZZMQ0q