रेखा के जन्मदिन पर शत्रुघ्न सिन्हा ने किया Tweet, खोला यह राज...

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री रेखा (Rekha) का आज 65वां जन्मदिन है. इस मौके पर एक्टर से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने एक ट्वीट किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. शत्रुघ्न सिन्हा ने इस ट्वीट में लिखा: "वह ना सिर्फ अपना जन्मदिन मेरी पत्नी के साथ शेयर करती हैं, बल्कि हमारे होम प्रोडक्शन की फिल्म 'आज फिर जीने की तमन्ना है' में उत्कृष्ट और शानदार प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई है. हमेशा स्वस्थ और धन्य रहें" शत्रुघ्न सिन्हा ने रेखा (Rekha Birthday) के जन्मदिन पर इस अंदाज में ट्वीट किया है.

gorgeous too. She not only shares her birthday with my bestest half, but has also given an excellent & fantastic performance in our home production, yet to be released a very interesting & engrossing film 'Aaj phir jeene ki Tamanna hai'. Stay healthy & blessed always.