रेखा ने मनीषा कोइराला से कहा, छोटी उम्र में आपने मुझे इतना बड़ा सबक सिखाया...Video हुआ वायरल

रेखा (Rekha) को उनकी स्टाइल स्टेटमेंट और इस उम्र में भी गजब की खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है. वैसे भी रेखा का अंदाजे बयां ही कुछ अलग है. हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा (Rekha) मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) की बुक 'हील्ड (Healed)' के लॉन्च में नजर आईं. रेखा ने यहां भी अपने अंदाज से सब की दिल जीत लिया और उनके अंदाज से तो मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) भी हैरान रह गईं. रेखा ने मनीषा कोइराला की दिल खोलकर तारीफ और उनके जज्बे को सलाम किया. वैसे भी रेखा (Rekha) बहुत कम ही मौकों पर बोलती हैं, लेकिन जब वे बोलती हैं तो उन्हें दिल जीतना बखूबी आता है.

मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) की किताब 'हील्डः हाउ कैंसर गेम मी अ न्यू लाइफ (Healed: How Cancer Gave Me A New Life)' को कल लॉन्च किया गया और इस मौके पर बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां नजर आईं. मनीषा कोइराला की बुक लॉन्च पर रेखा, अनुपम खेर, जैकी श्रॉफ, भाग्यश्री , महेश भट्ट और गुलशन ग्रोवर मौजूद थे. 48 वर्षीया मनीषा कोइराला ने 'हील्ड' में अपनी कैंसर से जंग और जिंदगी के अहम पड़ाव के बारे में जानकारी भी दी है.

रेखा (Rekha) ने इस मौके पर मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) के लिए बहुत ही शानदार बात कही. रेखा ने कहाः 'आपने इतनी छोटी उम्र में मुझे इतना बड़ा सबक सिखाया है.' रेखा ने मनीषा कोइराला की जिंदगी को मिसाल बताया और कैंसर से उनकी जंग को लेकर जमकर तारीफ भी की.

मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) ने बॉलीवुड फिल्म 'सौदागर' से डेब्यू किया था और उनका सॉन्ग 'ईलू ईलू' खूब लोकप्रिय भी हुआ था. सलमान के साथ उनकी फिल्म 'खामोशी' को भी खूब पसंद किया गया था. मनीषा कोइराला ने कैंसर से लंबी जंग लड़ी है, और उसे हराने में सफल भी रही हैं.

