रेणुका शहाणे को बिजली बिल ने दिया झटका, एक्ट्रेस ने Tweet कर कहा- 5510 रुपये 18080 रुपये कैसे बन सकते हैं?

बॉलीवुड एक्ट्रेस रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अकसर समसामयिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय पेश करती हैं. इन दिनों यूं तो एक्ट्रेस कोरोना वायरस के कारण घर में ही समय बिता रही हैं. लेकिन घर में रहते हुए रेणुका शहाणे को बिजली के बिल ने जबरदस्त झटका दे दिया है. दरअसल, एक्ट्रेस का मई का बिजली बिल बढ़ाकर 5510 रुपये से 18080 रुपये कर दिया गया. इस मनमाने बिजली बिल को लेकर रेणुका शहाणे ने आपत्ति जताई है, साथ ही अदानी इलेक्ट्रिसिटी से ट्वीट कर सवाल भी किया है.

Dear @Adani_Elec_Mum I got a bill of Rs5510/= on the 9th of May while in June I got a bill of Rs 29,700 combining May & June where you've charged me Rs 18080 for the month of May. How did Rs.5510/= become Rs.18080/=? pic.twitter.com/64zlmNe8Qo