सेक्स वर्कर्स के सपोर्ट में आईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, शाहरुख की हीरोइन को कुछ यूं दिया जवाब

बॉलीवुड अदाकारा रेणुका शहाणे (Renuka Shahane) सेक्स वर्करों (Sex Workers) के समर्थन में सामने आई हैं. उन्होंने अभिनेत्री सुचित्रा कृष्णमूर्ति (Suchitra Krishnamoorthi) के एक ट्वीट में अपराधियों व वेश्याओं को 'बराबर' कहे जाने पर अपनी राय जाहिर की है. रेणुका (Renuka Shahane) ने कहा कि सेक्स वर्करों पर लागू की गई परंपराओं में सुधार करने की जरूरत है. रेणुका (Renuka Shahane) अक्सर अपने बेबाक बयानों और ट्वीट्स के लिए जानी जाती हैं. यहां तक वह कई बार अपनी नाराजगी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं तक को जता चुकी हैं.

सुचित्रा ने ट्वीट (Suchitra Krishnamoorthi) किया, "अम्मा ने हमेशा कहती थी कि पैसा सब कुछ नहीं है. अपराधियों व वेश्याओं के पास धन होता है. पैसे मायने नहीं रखते, लेकिन चरित्र व ईमानदारी मायने रखता है. मैं आज उनके शब्दों का सही अर्थ समझी हूं. मुझे कभी मध्यम वर्ग के मूल्यों को लेकर गर्व महसूस नहीं हुआ. आपको बता दें कि सुचित्रा कृष्णमूर्ति शाहरुख के साथ फिल्म कभी हां, कभी न में काम कर चुकी हैं. यह फिल्म 1994 में रिलीज हुई थी.

Amma always said " Money is not everything.Even criminals and whores have money. What matters is not money but character and integrity"



I truly truly understand her words only today.



Jeez ive never felt more proud of my middle class roots 😊 — Suchitra Krishnamoorthi (@suchitrak) March 25, 2019

इस पर रेणुका (Renuka Shahane) ने जवाब दिया, "सुचित्रा आपके अम्मा के प्रति कोई अनादर नहीं है, लेकिन महिला के तौर पर हमें उस अन्याय को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, जिसे हमारी परंपराओं ने वेश्याओं पर लागू किया है. हम वेश्याओं को भला-बुरा कहते हैं, मगर हमें अपराधियों व वेश्याओं को एक बराबर नहीं आंकना चाहिए.

No disrespect to your Amma @suchitrak but as women let's try & correct the injustice that our traditions have imposed on whores. We castigated whores while letting off their customers who are leading "respectful" lives! Let's not put whores & criminals in one bracket at least 1/4 https://t.co/qQkwPSGztZ — Renuka Shahane (@renukash) March 26, 2019

रेणुका की टिप्पणी पर सुचित्रा ने सहमति जताई लेकिन साथ ही कहा कि उनका ट्वीट किसी और संदर्भ में कही गई बात थी.