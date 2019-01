वरुण धवन ने हाथ में तिरंगा लेकर 'भारत माता की जय' के लगाए नारे, विक्की कौशल ने यूं दिखाया जोश

गणतंत्र दिवस (Republic Day) के मौके पर बॉलीवुड के स्टार विक्की कौशल (Vicky Kaushal), वरुण धवन (Varun Dhawan) और यामी गौतम (Yami Gautam) पंजाब स्थित अटारी वाघा बॉर्डर पर जवानों के साथ जश्न मनाने पहुंचे. यहां मौजूद सभी सेलेब्स ने जवानों के साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर न सिर्फ जोश से भरने वाला डांस किया, बल्कि मौजूद पब्लिक से 'भारत माता की जय' के नारे लगवाए. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI: The Surgical Strike) फिल्म से धमाल मचा चुके विक्की कौशल ने कॉलर बंद ब्लैक कलर का कुर्ता और व्हाइट पाजामा पहना, जबकि यामी गौतम ने पर्पल कलर का सूट पहन रखा है. वहीं वरुण धवन ने हाथ में तिरंगा लेकर बीएसएफ की जर्सी पहनकर जोश से खूब नारे लगाए.

#Visuals of #RepublicDay2019 celebrations from Attari-Wagah border; actors Vicky Kaushal, Yami Gautam and Varun Dhawan present pic.twitter.com/YBZmzGHPhF