Republic Day 2019: 'सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद वाघा बॉर्डर जाएंगे विक्की कौशल, 26 जनवरी को मनाएंगे जश्न- Exclusive

विक्की कौशल जाएंगे वाघा बॉर्डर रिपब्लिक डे पर सैनिक के साथ बॉक्स ऑफिस पर मचा चुकी है धमाल

बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म 'उरी' ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा धमाल मचाया कि अब हर किसी के जुबां पर 'How is the Josh?' (कैसा है जोश?) है. इसी जोश के साथ विक्की कौशल (Vicky Kaushal) शनिवार को 26 जनवरी के मौके पर वाघा बॉर्डर (Wagha Border) पर जा रहे हैं. वहां पर विक्की कौशल शाम को होने वाले बीटिंग रिट्रीट (Beating Retreat) में सैनिकों के साथ शामिल होंगे. 'उरी' फिल्म में अपने दमदार जोश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आकर्षित किया था. यहां तक कि पीएम मोदी ने भी एक प्रोग्राम के दौरान 'How is the Josh?' (कैसा है जोश?) का यूज मंच से किया था. फिलहाल विक्की कौशल (Vicky Kaushal) इस फिल्म से बॉलीवुड में अपनी धमक जमा दी है.

#UriTheSurgicalStrike biz at a glance...

Week 1: ₹ 71.25 cr

Week 2: ₹ 62.54 cr

Total: ₹ 133.79 cr

India biz. BLOCKBUSTER.#Uri#HowsTheJosh — taran adarsh (@taran_adarsh) January 25, 2019

बता दें, उरी में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज द्वारा पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जीकल स्ट्राइक्स करने की कहानी पर बनी उरी- द सर्जीकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) ने 25 जनवरी को रिलीज़ के 15 दिन पूरे कर लिये. ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक अभी तक फिल्म ने कुल 133.79 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की एक्टिंग तो पहले भी लोगों को पसंद आती थी लेकिन इस बार उनकी फिल्म कमाई के रिकॉर्ड बना रही है.

विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की फिल्म उरी- द सर्जीकल स्ट्राइक' (Uri: The Surgical Strike) को लेकर फिल्म समीक्षकों के अच्छे रिव्यू आए थे, जिसके बाद बॉक्स ऑफिस (URI The Surgical Strikes Box Office Collection) पर इसके अच्छे नतीजे आने शुरू हो गए.

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) को पब्लिक रिव्यू भी काफी अच्छा मिल रहा है. बता दें कि विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The Surgical Strikes) 25 करोड़ के बजट में बनी है और इसे लगभग 800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था.

