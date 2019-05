Results 2019: बीजेपी नेता ने चुनाव परिणाम से पहले EVM को लेकर किया ये बड़ा खुलासा, Tweet हुआ वायरल

Election Results: लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम आने कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे. लेकिन विपक्ष ने कुछ समय पहले ईवीएम (EVM) को लेकर कई सवाल उठाए थे. लेकिन चुनाव आयोग ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था. ईवीएम (EVM) को लेकर बॉलीवुड सितारों ने कई तरह के ट्वीट भी किए थे. लेकिन बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल (Paresh Rawal) ने ईवीएम को लेकर ट्वीट किया है और उनका ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है. बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता परेश रावल (Paresh Rawal) ने ईवीएम को लेकर ट्वीट किया है और लिखा हैः 'न सिर्फ ईवीएम, बल्कि टीवी रिमोट भी हैक हो चुके हैं. कोई भी बटन हम दबा लें लेकिन इसमें एनडीए की जीत ही नजर आती है!!!' इस तरह उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा है. चुनाव नतीजों (Results 2019) से पहले सोशल मीडिया पर भी काफी गहमागहमी चल रही है.

Not only EVMs, even TV remotes have been hacked - whichever button we press, it shows a NDA victory !!