रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी, जांच मुम्बई में ट्रांसफर करने की मांग की

रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने इस संबंध में कहा है कि इस मामले में पहले से ही जांच चल रही है, एक मामले की जांच दो जगहों की पुलिस नहीं कर सकती. वकील सतीश मानशिंदे के मुताबिक, जब पहले से ही जांच मुंबई में चल रही है और इसकी पूरी जानकारी लोगों को है तो ऐसे में बिहार में इसी मामले में एक ही घटना पर मुकदमा दर्ज करना गैरकानूनी है. सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की अनदेखी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं,जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मामले में कई राज्यों मे दर्ज एफआइआर को सबसे पहले जांच शुरू करने वाले राज्य की पुलिस को ट्रांसफर किया है.

रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने यह भी कहा है कि गवाह मुंबई में अपने बयान दर्ज करा रहे हैं . ऐसे में एक घटना की दो जगह जांच नहीं चल सकती है. याचिका में कहा गया है कि रिया जांच में सहयोग करना चाहती है.

Petition filed by actor Rhea Chakraborty in Supreme Court seeking transfer of investigation in #SushantSinghRajput's death to Mumbai: Satish Maneshinde, Rhea Chakraborty's lawyer



An FIR was filed by Sushant Singh Rajput's father against Rhea in Bihar yesterday.