रिया चक्रवर्ती का NDTV से बातचीत में खुलासा, बोलीं- आदित्य ठाकरे से न कभी मिली, और न ही बात की...

रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने कहा है, 'मैं न तो कभी आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) से मिली, न ही कभी बात की और न ही उन्हें मैं जानती हूं. मैं उन्हें सिर्फ एक पब्लिक फिगर के तौर पर ही जानती थी.' यही नहीं, रिया चक्रवर्ती ने इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई की भी अपील की है.

#RheaToNDTV | “Why is nobody questioning the fact that his sister Mitu was with him from June 8 to 13. If she felt his mental health was not okay, why did she leave?”: Rhea Chakraborty (@Tweet2Rhea) Actor and Accused No 1 in #SushantSinghRajputCasepic.twitter.com/pGTnusSBru