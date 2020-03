अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने रखी 'गोमूत्र' पार्टी, तो ऋचा चड्ढा बोलीं- देखना चाहती हूं असलियत में कौन पी...

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अकसर समसामयिक मुद्दों पर ट्विटर के जरिए जनता के सामने अपनी राय पेश करती नजर आ जाती हैं. हाल ही में उनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस ट्वीट के जरिए एक्ट्रेस ने हिंदू महासभा (Akhil Bhartiya Hindu Mahasabha) पर जमकर निशाना साधा है. दरअसल, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha Twitter) ने फिल्ममेकर धूपस्विनी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपना रिएक्शन दिया. फिल्ममेकर ने अपने ट्वीट के जरिए एक पोस्ट को शेयर किया था. इस पोस्ट में लिखा था का अखिल भारतीय हिंदू महासभा 'गोमूत्र' पार्टी रख रही है.

Just want someone to Livestream this party... Wanna see who's actually getting pissed drunk at this party! Glug glug cheers ! https://t.co/YJGiyPKToR