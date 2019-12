Mid Day Meal में मिला मरा हुआ चूहा, तो भड़की ये बॉलीवुड एक्ट्रेस, Tweet कर कही ये बात

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) के एक स्कूल में मंगलवार को मिड डे मील (Mid Day Meal) की दाल में मरा हुआ चूहा मिला. दाल में चूहे के होने की जानकारी मिलने से पहले ही कई बच्चे और स्टाफ ने खाना खा लिया था, इस कारण नौ बच्चे और 1 शिक्षक की तबियत बिगड़ गई. अब यूपी में बच्चों के साथ हो रही इस लापरवाही को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा का गुस्सा फूटा है. एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) अकसर समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखती नजर आती हैं. एक्ट्रेस का यह ट्वीट भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

