बॉलीवुड एक्ट्रेस का Tweet हुआ वायरल, कहा- किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, मायने नहीं रखता, हम मर रहे हैं...

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) अकसर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस समसामयिक मुद्दों पर Twitter के जरिए अपनी राय पेश करती हैं. एक बार फिर ऋचा चड्ढा ने दिल्ली (Delhi Pollution) और एनसीआर के इलाकों में वायु प्रदुषण के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा है. एक्ट्रेस ने ट्वीट करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया है. अपने ट्वीट में ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने लिखा, 'सिर्फ उत्तर भारत के लोगों को याद दिलाने के लिए, यह मायने नहीं रखता कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं...'

Just want to remind everyone in the north... it doesn't matter which party you support...we're dying. We're being slow poisoned. The state has failed us, cuz it's 2019 and we don't even have clean air to breathe.