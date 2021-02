यूपी के बागपत में पत्ते की एक चाट के लिए जमकर चले लट्ठ, Video शेयर कर ऋचा चड्ढा बोलीं- ये सच है...

कमाल खान ने अपने ट्विटर एकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'बागपत में एक चाट वाले ने दूसरे चाट वाले का ग्राहक अपनी तरफ बुला लिया. फिर क्या था. एक पत्ते चाट के लिए युद्ध छिड़ गया. पुलिस ने 8 लोगों को गिफ्तार किया है.' इस तरह चाट खाने आए ग्राहक को अपनी दुकान पर बुला लेने की वजह से चाट बेचने वालों के बीच यह जंग छिड़ गई और किसी ने एक दूसरे को नहीं बख्शा.

Ppl take offense at fictional shows, claiming they show their cities in "bad light". Wish we outraged as much about reality as we do about fiction. This is reality, there's plenty to be upset about here... https://t.co/cOTiE9ifNT