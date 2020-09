स्पोर्ट्स ब्रा पहनकर पार्क में वर्कआउट कर रही एक्ट्रेस के साथ हुई बदसलूकी, तो ऋचा चड्ढा बोलीं- पाखंडी आंटियों...

कन्नड़ एक्ट्रेस सम्युक्ता हेगड़े (Samyuktha Hegde) ने कहा है कि बेंगलुरु के एक पब्लिक पार्क में उनके और उनकी दोस्तों के साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई. आरोप है कि कांग्रेस नेत्री कविता रेड्डी (Kavitha Reddy) की अगुवाई में यह हमला किया गया. बताया जा रहा है कि हमले की वजह एक्ट्रेस का स्पोर्ट्स ब्रा में वर्कआउट करना था. अब इस पर एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha Twitter) का रिएक्शन आया है. सम्युक्ता हेगड़े और उनकी दोस्तों के साथ हुए इस बर्ताव पर ऋता चड्ढा भड़कती हुईं नजर आईं हैं.

Just because you think someone isn't dressed like they ought to,in YOUR opinion, gives you no right to charge towards them or slap them. The world doesn't need more moral policing, especially not from sanctimonious aunties. Plz behave. Respect is a 2 way street. @INCKarnatakahttps://t.co/vzqnf8Ex6k