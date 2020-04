मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर लॉकडाउन के बीच जमा हुए हजारों मजदूर, तो एक्ट्रेस बोलीं- ये भूखी और अभागी भीड़...

देश में जारी लॉकडाउन (Lockdown) के बीच घर लौटने के लिए हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर मुंबई के बांद्रा (Bandra) में मंगलवार को जमा हो गए. इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इन मजदूरों की मांग थी कि उन्हें उनके घर वापस भेजा जाए. बांद्रा में जमा हुई भीड़ को लेकर लगातार बॉलीवुड गलियारों से रिएक्शन आ रहे हैं. अब हाल ही में इस घटना पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) का रिएक्शन आया है. दरअसल, ऋचा चड्ढा (Richa Chadha Twitter) ने एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

भीड़ बांद्रा स्टेशन टिकट लेनी आयी थी।ये भूखी,लाचार,आभागी भीड़ है ।

Social distancing is luxury that one can afford when one has a roof over one's head, food in the belly( or food in the belly that'll last a few days),or savings in the bank that let's you live without paid work. https://t.co/Xyzj8GgOPe