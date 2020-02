ऋचा चड्ढा ने मुस्लिम महिलाओं का Video शेयर करने पर BJP पर कसा तंज, बोलीं- और हमारे नेता कहते हैं, चिंता की...

दिल्ली विधानसभा चुनाव (Dehi Election 2020) में जहां लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया तो वहीं बीजेपी कर्नाटक (BJP Karnataka) ने मतदान से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं अपने हाथ में पहचान पत्र लिये वोटिंग की लाइन में खड़ी नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी (BJP) ने लिखा, "कागज नहीं दिखाएंगे हम!! अपने दस्तावेज संभालकर रखना, एनपीआर के समय आपको इनकी जरूरत पड़ेगी." बीजेपी कर्नाटक द्वारा किए गए इस ट्वीट पर अब पार्टी को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा (Richa Chadha) ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर तंज भी कसा है.

पुलिस वाला बन जैकी श्रॉफ ने दी फैन्स को चेतावनी, बोले- शाणे लोग सुधर जाना...देखें Video

India's ruling party, in power since 2014, makes veiled threat against Muslim community from their official twitter handle.

And then our leader says “nothing to worry about”. @washingtonpost@NewYorker@TIME@nytimes@BBCWorld@CNNpic.twitter.com/aMERSOOnRj