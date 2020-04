ऋषि कपूर की कुछ ऐसी खास तस्वीरें, जो बयां करती हैं एक्टर के जीवन का सफर

Man to man talk with the legend - Pran sahab. I have done more than 30/32 films with him. A learning curve! pic.twitter.com/scLTXSOB1M — Rishi Kapoor (@chintskap) January 24, 2020

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) अपनी फिल्मों से तो सबको दीवाना बनाया ही है. लेकिन एक्टर के बचपन से जुड़ी कुछ तस्वीरें ऐसी हैं, जिनमें वह काफी क्यूट लग रहे हैं. अपनी एक फोटो में ऋषि कपूर लता मंगेशकर की गोद में नजर आ रहे हैं. इस फोटो को खुद ऋषि कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किया था, जिसमें लता मंगेशकर नन्हे ऋषि कपूर को अपने गोद में लिये दिखाई दे रही थीं.

इसके अलावा ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) की एक और तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिसमें एक्टर के चेहरे पर गुलाल लगा हुआ था. इस फोटो को उनकी पत्नी और एक्ट्रेस नीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे. वह अकसर अपनी फोटो और वीडियो साझा करते थे. अपनी एक तस्वीर में ऋषि कपूर, एक्टर अनिल कपूर, बोनी कपूर और कई साथियों के साथ कोकोकोला पीते हुए नजर आ रहे थे.

Original “Coca Cola” advertisement. Boney Kapoor,Aditya Kapoor, Rishi Kapoor,Tutu Sharma and that cute brat Anil Kapoor( photo courtesy Khalid Mohammed) pic.twitter.com/RXIEUxCAlp — Rishi Kapoor (@chintskap) November 13, 2019

Remembering Manmohan Desai on his birthday today. He worked with all the Kapoor's and was very fond of all of us. God Bless! pic.twitter.com/B5FWstcLbs — Rishi Kapoor (@chintskap) February 26, 2020

बता दें कि ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने राज कपूर की फिल्म 'मेरा नाम जोकर' से बॉलीवुड की दुनिया में अपना कदम रखा था. अपने डेब्यू रोल के लिए ऋषि कपूर को नैशनल फिल्म अवॉर्ड से भी नवाजा गया था. इसके बाद वह फिल्म 'बॉबी' में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने डिंपल कपाड़िया के साथ मुख्य भूमिका अदा की थी. इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया था.

Premiere of Doosara Aadmi. pic.twitter.com/kzyhqZtg5S — Rishi Kapoor (@chintskap) October 14, 2019

“Mera Naam Joker”released on December 18th,1970 at the Novelty Cinema in Mumbai. Here as a teen ager,with the “acrobat duplicate”Clown of dad at its premier. Forgot his name. Just spoke Russian. If you seeing this comrade -“Spaciba bolshoi tavarish” pic.twitter.com/UKGgvxhTpI — Rishi Kapoor (@chintskap) January 2, 2020

Thank you for the warm welcome! pic.twitter.com/s8CSP0zlqm — Rishi Kapoor (@chintskap) September 19, 2019

बता दें कि 1973 से 2000 के बीच ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने करीब 92 फिल्मों में रोमांटिक एक्टर का किरदार अदा किया है, जिसमें से 36 फिल्म उनकी बॉक्स ऑफिस पर खूब हिट भी रही थी. साल 2000 के बाद ऋषि कपूर अकसर सपोर्टिंग रोल्स में नजर आने लगे, जिसमें 'हम तुम', 'फना', 'नमस्ते लंदन', 'लव आजकल', 'पटियाला हाउस', 'अग्निपथ', 'हाउसफुल टू' और कई फिल्में शामिल हैं.