निजामुद्दीन मरकज़ मामले पर ऋषि कपूर का आया रिएक्शन, बोले- इसलिए मैंने कहा था, इमरजेंसी लगा...

खतरनाक कोरोनावायरस माहमारी (Coronavirus Pandemic) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन (Lockdown) जारी है. ऐसे में दिल्ली के निजामुद्दीन (Nizamuddin) में तब्लीग-ए-जमात में हिस्सा लेने के लिए 2,000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए थे. इसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और किर्गिस्तान से आए लोग शामिल थे. हालांकि, अब इस पर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) का रिएक्शन आया है. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Twitter) ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Aaj ye hua kal kya kya hona hai? That is why I said we need the military out. Emergency.