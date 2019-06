Ind vs Aus: भारत की जीत पर गदगद हुए ऋषि कपूर, बोले- वर्ल्ड कप ट्रॉफी हमसे ज्यादा दूर नहीं...

भारतीय टीम (Indian Team) ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हरा दिया और वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2019) में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. इस मैच में भारत के लिए शिखर धवन (Shikhar Dhawan), रोहित शर्मा (Rohit Sharma), विराट कोहली (Virat Kohli), हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और एम एस धोनी (MS Dhoni) ने शानदार बल्लेबाजी की. भारत की इस शानदार जीत पर बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने भी मजेदार रिएक्शन दिया है. ऋषि कपूर ने भारतीय टीम (Indian Team) की जमकर तारीफ की है. उनके ट्वीट पर फैंस के खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

Well played???????? India. Total teamwork and effort. No time for complacency. ICC World Cup not too far away from us!

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने लिखा: "वेल प्लेड इंडिया. पूरी टीम की शानदार कोशिश. अभी संतुष्ट होनी की जरुरत नहीं. आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) हमसे ज्यादा दूर नहीं." ऋषि कपूर ने इस तरह भारतीय टीम (Indian Team) की तारीफ की. ऋषि कपूर के इस ट्वीट पर लोगों के खूब रिएक्शन आ रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम ने यहां केनिंग्टन ओवल मैदान पर रविवार को खेले विश्व कप-2019 के अपने दूसरे मैच में पांच बार की विजेता आस्ट्रेलिया (Ind vs Aus) को 36 रनों से शिकस्त दी.

WATCH: The moment India sealed the win in the big game against Australia #INDvAUS #CWC19 #TeamIndia pic.twitter.com/9JsfbIPRpR

भारतीय टीम (Indian Team) द्वारा दिए गए 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आस्ट्रेलिया की टीम निर्धारित 50 ओवर में 316 रनों पर ही ऑलआउट हो गई. भारत की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है, उसने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को मात दी थी.

Dhoni's gigantic six into the stands

Stoinis' lightening-quick return catch

Kohli's graceful inside-out six



It's a hard one, but you get to vote for your @Nissan Play of the Day!



What's your pick? Vote here ⬇️ https://t.co/7SsrSjNv2cpic.twitter.com/ULON1Rj1SI