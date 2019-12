ऋषि कपूर पिता राज कपूर के बर्थडे पर हुए भावुक, फोटो शेयर कर कही यह बात

दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले अपने पिता राज कपूर (Raj Kapoor) के जन्मदिन पर उनके सम्मान में ट्विटर पर एक पुरानी तस्वीर शेयर की. इसके बाद दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर के प्रशंसकों ने उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी. 'मेरा नाम जोकर' की एक तस्वीर शेयर करते हुए ऋषि कपूर ने लिखा: "जन्मदिन की बधाई पिता जी, हम आपको हमेशा याद रखेंगे..ढेर सारा प्यार." उनके इस ट्वीट को 590 बार रीट्वीट किया गया, जबकि 11.4 हजार लाइक मिले.

Happy Birthday dad! We shall always remember you.......love! pic.twitter.com/mT38hpxTma