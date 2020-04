ऋषि कपूर ने ट्विटर पर बनाया था अपना ही मजाक, खोला था राज- गाने में मैंने लेडीज पैंट पहनी हुई है...

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने 2015 में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म 'जहरीला इंसान' का एक गाना 'ओ हंसिनी' शेयर किया था. इसके साथ ऋषि कपूर ने लिखा था, 'जहरीला इंसान. जबरस्त गाना. जो पैंट मैंने पहनी हुई है, वह लेडीज पैंट है. बेरूत की यूनिसेक्स शॉप को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ.'

OMG. Want to jump into a well. Someone mailed me this poster now. How horrendous is that lol. These were posters then pic.twitter.com/vp84VXp2KJ