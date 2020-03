ऋषि कपूर ने आपातकाल घोषित करने को लेकर किया था Tweet, अब हो गए ट्रोल, लोग बोले- गंभीरता से ना लें...

कोरोनावायरस (Coronavirus) को लेकर लगभग सभी बॉलीवुड कलाकार सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में इस मुद्दे को लेकर बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने ट्वीट किया. अपने ट्वीट में ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Twitter) ने कहा कि हमें आपातकाल घोषित कर देना चाहिए. देखिए, देश में चारों तरफ क्या हो रहा है. इसके आगे ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में लिखा कि स्थिति को काबू में लाने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. एक्टर ऋषि कपूर अपने इस ट्वीट को लेकर अब सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी हो रहे हैं.

Dear fellow Indians. We must and have to declare EMERGENCY. Look at what's happening all over the country! If the TV is to believed,people are beating policemen and medical staff! There is no other way to contain the situation. It is only good for all of us. Panic is setting in.