बजट को लेकर ऋषि कपूर ने किया ट्वीट, लिखा-'सोच रहा हूं कि वित्त मंत्री हाउस वाइफ के रूप में...'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को बजट 2020 (Budget 2020) पेश किया. इस बजट (Union Budget 2020) में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं. बजट पर चारों ओर से खूब रिएक्शन भी आए. अब बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने बडट को लेकर ट्वीट किया है, जो सुर्खियों में है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा: "एक बात सोच रहा हूं, आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण भारतीय वार्षिक बजट तैयार करते समय तो ट्रिलियन रुपये की बात करती होंगी, बिलियन भी इसके आगे छोटा है. लेकिन सोचने वाली बात है कि वह एक हाउस वाइफ के रूप में स्थानीय विक्रेताओं और दूधवाले से दरवाजे पर कैसे डील करती होंगी. क्या वह भी मोलभाव करती होंगी. आठ आना कम करो, सवा रुपया और कम करो. यह अजीब है ना. यही जिंदगी है."

Just had a thought. Respected Union finance Madame Nirmala Sitharaman whist preparing the Indian annual budget must talk a trillion rupees there a trillion rupees here. Billion would be small denominator. (Continued)

ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने इस तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को लेकर यह ट्वीट किया. उनका यह ट्वीट खूब सुर्खियों में है. यूजर्स भी इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. वैसे भी ऋषि कपूर ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते है. सोशल मीडिया पर उनके ट्वीट खूब पढ़े जाते हैं.

How does she as housewife deal with local vendors or dudhwala at the door. Does she haggle. Aat Anna kam karo sava rupaya aur kam kar. Strange na?This is life!