ऋषि कपूर ने देश की स्थिति को लेकर किया Tweet, लिखा-पापा की फिल्म 'श्री 420' की याद दिलाती है

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं. उनके ट्वीट भी खूब वायरल होते हैं. दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर ने फिर से एक ट्वीट किया है, जो खूब सुर्खियों में है. उन्होंने अपने ट्वीट में सरकार पर निशाना साधा है. उनके ट्वीट पर यूजर्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में सहकारी समितियां और बैंक घोटाले का मुद्दा उठाया है और सरकार से दोषियों को सजा देने की अपील भी की है. ऋषि कपूर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Today's situation reminds me of my fathers film “Shree 420” made way back in 1950/1. “Racketeering”.Wo hi ho raha hai aaj? Co-Operative Societies and Banks scandal!!!! Get those cheats. Punish them. Give the right to the rightful! Please listen government.