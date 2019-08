पीएम मोदी ने लॉन्च किया 'फिट इंडिया मूवमेंट', तो ऋषि कपूर ने ट्वीट कर कह डाली यह बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से 'फिट इंडिया मूवमेंट (Fit India Movement)' की शुरुआत की है. इस अभियान को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने देशवासियों को स्वस्थ रहने की सलाह दी और कहा, "हमारी बॉडी फिट रहेगी तो हमारा माइंड भी हिट होगा." इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, "स्वास्थ्य फिट रखने के लिए जीरो इनवेस्टमेंट लगता है, लेकिन लाभ अनंत होते हैं." प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) के इस कदम पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने ट्वीट किया, जो ट्विटर पर जमकर वायरल हो रहा है. इसके साथ ही ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट भी कर रहे हैं.

Congratulations to our PM @narendramodi & sports minister @kirenrijiju for launching the Fit India Movement on 29th August. I'm sure this will inspire all Indians in finding easy and fun ways to adapt a fit and healthy lifestyle #FitIndiaMovement