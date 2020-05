ऋषि कपूर के अंतिम क्षणों का वीडियो हुआ लीक, तो FWICE ने अस्पताल प्रशासन को भेजा नोटिस...

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) ने 67 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन से एक्टर के परिवार के साथ-साथ उनके चाहने वालों को भी झटका लगा. एक्टर के निधन के बाद अस्पताल से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. ऋषि कपूर (Rishi Kapoor Died) के अंतिम क्षणों के इस वीडियो में एक शख्स उनके साथ 'तेरे दर्द से दिल आबाद रहा' सॉन्ग गाता नजर आ रहा है. वीडियो में ऋषि कपूर उस शख्स को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं. हालांकि, अब एक्टर के इस वीडियो पर फिल्म बॉडी फेडरेशन ऑफ बेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने अपना विरोध दर्ज किया है, साथ ही अस्पताल प्रशासन को नोटिस भेजा है.

@fwice_mum raises protest over viral video of #RishiKapoor ji in ICU at HN hospital.The video is unethical -without permission &violates fundamental right to live with dignity-privacy of a legend who lived a glorious & dignified life& loved ,regarded , held in high esteem by all. pic.twitter.com/zvQA0w9t9e