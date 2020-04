कोरोना में बच्चे के बर्थडे पर नहीं आए लोग तो पुलिस ने यूं दिया सरप्राइज, रितेश देशमुख ने शेयर किया Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कहर के बीच कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति है, जिससे लोग न तो अपने घर से बाहर निकल सकते हैं और न ही वह कहीं आ जा सकते हैं. ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) ने शेयर किया है. इस वीडियो में कोविड-19 के बीच कोई भी व्यक्ति बच्चे के जन्मदिन में नहीं आता है, जिसपर शख्स यह बात पुलिस को बता देता है. इसके बाद पुलिस आकर खुद उस बच्चे को सरप्राइज देती है और उसे जन्मदिन की बधाई देती है. रितेश देशमुख का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

What a good gesture.

In USA, a father called Police and told it was his son's Birthday and no one came due to Covid-19. See the amazing response from Police! pic.twitter.com/CFmsD9TNVJ