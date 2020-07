सड़क किनारे करतब दिखाकर अपना पेट पालती हैं 'वॉरियर आजी', रितेश देशमुख ने Video शेयर कर यूं की मदद करने की कोशिश

रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) द्वारा साझा किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं. एक्टर ने महिला का वीडियो साझा करते हुए लिखा, "वॉरियर आजी. क्या कोई मुझे इनका कॉन्टेक्ट नंबर दे सकता है." खास बात तो यह है कि रितेश देशमुख की कोशिश नाकाम नहीं गई और उन्हें महिला से संपर्क करने का रास्ता भी मिल गया. इस बारे में ट्वीट करते हुए रितेश देशमुख ने लिखा, "आप सभी का धन्यवाद. हम इन प्रेरणादायक वॉरियर आजी मां से जुड़ चुके हैं. बहुत ही अतुल्य कहानी है."

Thank you so much -we have connected with this inspiring warrior Aaji Maa - incredible story. https://t.co/RuCfoZIi7M