दिव्यांग शख्स की मदद के लिए महिला ने किया कुछ ऐसा, रितेश देशमुख Video शेयर कर बोले- इनके जैसा बनने का लक्ष्य...

बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह बेबाकी से अपनी राय पेश करते हैं, साथ की फोटो और वीडियो शेयर कर फैंस से भी जुड़े रहते हैं. हाल ही में रितेश देशमुख ने एक महिला का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में महिला दिव्यांग व्यक्ति की मदद के लिए बस के पीछे भागती हुई नजर आ रही है. बस को रुकवाने के बाद महिला दिव्यांग व्यक्ति को अपने साथ लाकर बस पर चढ़वा देती है. रितेश देशमुख द्वारा साझा किया गया ये वीडियो सबका खूब ध्यान खींच रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

We should all aim to be like her when no one is watching. #Salutepic.twitter.com/8j1Ui3mwDZ